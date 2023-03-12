В Киеве полностью восстановили отопление

Инфраструктура работает в штатном режиме, отметил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Электричество, отопление и водоснабжение полностью восстановлены в украинской столице. Об этом в воскресенье сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро- и водоснабжение подается во все районы. Инфраструктура города работает в штатном режиме", - цитирует его пресс-служба КГВА в телеграм-канале администрации.

11 марта в Киеве без отопления оставались 8% потребителей.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. В Киеве, как сообщал мэр Виталий Кличко, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а часть жителей осталась без отопления. По данным местных СМИ, речь могла идти о крупнейшей теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ №5, которая снабжает теплом около трети жителей и ряд предприятий украинской столицы.