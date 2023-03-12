12 марта, 06:50
Военная операция на Украине

В Киеве полностью восстановили отопление

Инфраструктура работает в штатном режиме, отметил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Электричество, отопление и водоснабжение полностью восстановлены в украинской столице. Об этом в воскресенье сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Читайте также
Воздушная тревога на всей территории Украины продлилась более четырех часовМинобороны заявило о нанесении "удара возмездия" по объектам Украины

"В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро- и водоснабжение подается во все районы. Инфраструктура города работает в штатном режиме", - цитирует его пресс-служба КГВА в телеграм-канале администрации.

11 марта в Киеве без отопления оставались 8% потребителей.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. В Киеве, как сообщал мэр Виталий Кличко, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а часть жителей осталась без отопления. По данным местных СМИ, речь могла идти о крупнейшей теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ №5, которая снабжает теплом около трети жителей и ряд предприятий украинской столицы. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация