Зоозащитники из Волгограда помогут питомникам Донбасса наладить работу по законам РФ

Сейчас волгоградские зоозащитники курируют Мариупольский и Донецкий зоопарки, два приюта для животных, два реабилитационных центра - для птиц и хищников

ВОЛГОГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Волгоградские зоозащитники в марте отправятся в Донбасс, чтобы помочь владельцам местных зоопарков, приютов и реабилитационных центров для животных организовать работу в соответствии с нормами российского законодательства. Об этом ТАСС в субботу сообщила директор областного фонда защиты животных и приюта "Дино" Анжела Макарова.

"Мы ездили недавно в ДНР, отвозили гуманитарную помощь [зоопаркам и приютам для животных]. Был вопрос - привезите нормы российского законодательства, согласно которым должны строить зоопарки. Они (владельцы зоопарков и приютов для животных Донбасса - прим. ТАСС) сейчас пытаются жить по законам Российской Федерации, - сказала Макарова. - Наша задача им помочь организоваться, я бы даже сказала интегрировать наш опыт, в том числе и грантовый. Им нужно тоже на гранты подаваться".

По словам собеседницы агентства, сейчас волгоградские зоозащитники курируют в Донбассе Мариупольский и Донецкий зоопарки, два приюта для животных, два реабилитационных центра - для птиц и хищников, также идут переговоры с зоопарком в Докучаевске. Ранее делегация из Волгограда привезла в Донбасс гуманитарный груз для животных - корм, вакцины, ветеринарные препараты.

Очередная поездка зоозащитников в новые регионы запланирована на март. Помощь из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска - сначала доставят в Волгоград, а потом развезут по зоопаркам и приютам для животных ДНР и ЛНР. Однако теперь приоритетной задачей станет юридическая консультация их владельцев, а также информационная и организационная помощь. "Например, есть женщина, которая по всему Мариуполю собрала 80 кошек. Она не просит их забрать к себе. Она просит помочь организовать ей работу", - добавила Макарова.

В России юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность по содержанию и использованию животных, с 1 января 2022 года обязаны получить лицензию. Речь идет о зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.