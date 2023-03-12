Половине жителей поврежденного взрывом дома в Чите разрешили вернуться в квартиры

Квартиры в третьем и четвертом подъездах признаны пригодными для проживания

ТАСС, 12 марта. Жители двух из четырех подъездов дома по улице Боровой в Чите, где в четверг взрывом газа были разрушены несколько квартир на последних этажах, могут вернуться в свои квартиры. Как сообщается в воскресенье в Telegram-канале администрации города, квартиры в третьем и четвертом подъездах признаны пригодными для проживания.

"Межведомственная комиссия, прошедшая в воскресенье, 12 марта, в комитете городского хозяйства, признала 3-й и 4-й подъезды дома № 6 по улице Боровой пригодными для проживания. Мониторинг целостности конструкций здания в ходе демонтажных и восстановительных работ в 1-м и 2-м подъездах будет осуществляться в ежедневном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вернуться в свои квартиры жильцы третьего и четвертого подъездов могут уже в воскресенье.