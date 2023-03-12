Собянин: более 11,5 млн человек побывали на экскурсиях по предприятиям Москвы в 2022 году

В проекте "Открой#Моспром", где москвичи знакомятся с работой и историей промышленности, в 2022 году прошло 800 туров, рассказал мэр

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Экскурсии по предприятиям столицы в рамках проекта "Открой#Моспром" посетили свыше 11,5 млн человек. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

"На экскурсиях по столичным предприятиям побывали свыше 11,5 млн человек за пять лет. В проекте "Открой#Моспром", где москвичи знакомятся с работой и историей промышленности, в прошлом году прошло 800 туров - вчетверо больше, чем в 2021", - написал мэр.

Он добавил, что авторы экскурсий постоянно ищут новые интересные форматы. На промышленных площадках проводят концерты и спектакли, на фабриках предлагают попробовать себя в роли производителей сладостей или косметики и многое другое. "Для студентов технических вузов есть отдельное направление - "Моспром studweek". Они неделю посещают заводы, соревнуются в решении прикладных задач и проходят быстрые собеседования. Уже около 200 студентов нашли работу или прошли практику на ведущих предприятиях Москвы", - отметил Собянин.

По его словам, проект "Открой#Моспром" объединяет больше 110 московских фабрик и заводов.