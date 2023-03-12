Харьковское метро возобновило работу

Утром движение метрополитена было приостановлено на несколько часов без объявления причин

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Метро в Харькове полностью восстановило работу. Об этом в воскресенье сообщило КП "Харьковский метрополитен".

"Движение линий Харьковского метрополитена полностью возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Харьковский метрополитен, не работавший с 9 марта из-за проблем с энергоснабжением, утром в воскресенье возобновил работу, однако спустя несколько часов движение вновь было остановлено без объявления причин.

9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. В Харькове были повреждены две подстанции, использующиеся для передачи электроэнергии. Было нарушено энергоснабжение города, не работало метро и электротранспорт.