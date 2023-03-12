Рабочая группа по СВО разработала программу организации отпусков участников спецоперации

Программа предусматривает медицинское сопровождение и внеочередную юридическую помощь

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации разработала и представила программу организации отпусков участников СВО, в рамках которой военным будут предоставлены медицинское и юридическое сопровождение, а также ряд досуговых мероприятий. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Единой России".

"Рабочая группа по вопросам СВО презентовала программу организации отпусков участников спецоперации в Костромской области. Решен вопрос с транспортным обеспечением - прибытием и отъездом бойцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа предусматривает медицинское сопровождение: проведение первичного медосмотра и комплекс медицинских исследований, консультации узких специалистов и реабилитацию в специализированных отделениях медорганизаций. Кроме этого, предоставляется возможность получить квалифицированную психологическую помощь и совместную с семьей программу санаторно-курортного лечения.

Также, как рассказали в пресс-службе, участники спецоперации смогут получить юридическую помощь во внеочередном порядке. В программе предусмотрены и досуговые семейные мероприятия: концерты, клубы выходного дня, семейные выезды, спортивно-развлекательные мероприятия. Уточняется, что за каждым военным будет закреплен координатор, который поможет составить план на время отпуска. По словам замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикера Совета Федерации Николая Журавлева, которого цитирует пресс-служба, программа будет носить комплексный характер. "Самое важное, конечно, - обеспечить полный спектр услуг, в том числе медицинских, без проволочек", - добавил он.

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу.

Рабочая группа по взаимодействию властей и организаций решает вопросы мобилизации и подготовки к ней, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.