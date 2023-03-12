12 марта, 12:21
Военная операция на Украине

Источник сообщил о скором возвращении в Горловскую епархию вызволенного из СБУ священника

Речь идет о протоирее Николае, который был освобожден в феврале 2023 года в ходе обмена пленными между Россией и Украиной, заявил собеседник агентства

ДОНЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Настоятель Свято-Казанского храма в поселке Яровая под Красным Лиманом в Донбассе - протоиерей Николай, освобожденный в феврале в рамках обмена пленными, может вернуться на церковную службу в один из храмов Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник в Горловской епархии.

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"Ожидаем, что совсем скоро отец Николай вернется к своей миссии в один из храмов республики", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что первый этап медицинской реабилитации священника завершился. Сейчас протоиерей готовится возвратиться к исполнению своих обязанностей на новом месте.

Отец Николай (в мирской жизни Николай Зирка) был взят в плен 18 сентября 2022 года перед началом традиционного воскресного молебна в поселке рядом с находящимся под контролем ВСУ Красным Лиманом. В церковь пришли представители Службы безопасности Украины и пригласили священника пройти якобы на беседу, которая закончилась истязаниями и тюремным сроком. Священнослужителя обвинили в сотрудничестве с РФ и осудили на семь лет колонии.

17 февраля омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила об освобождении из украинского плена девяти военнослужащих республики и священнослужителя. 

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