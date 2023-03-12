Папа Римский признался, что не готов пересмотреть обет безбрачия для священников

Глава Римско-католической церкви считает целибат вопросом дисциплины

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск признался, что пока не готов пересмотреть обет безбрачия для католических священнослужителей.

"Мы увидим, что придет время, когда Папа Римский, возможно, пересмотрит [целибат]. Я пока не готов, но очевидно, что это вопрос дисциплины", - сказал Франциск в интервью аргентинскому изданию Perfil. Фрагменты опубликовал в воскресенье интернет-портал Vatican News.

В субботу глава Римско-католической церкви допустил возможность пересмотра обета безбрачия, назвав целибат "временным предписанием". Вместе с этим он не считает, что его отмена приведет к увеличению числа священнослужителей.

Вопрос об обете безбрачия давно поднимается в Римско-католической церкви, в том числе из-за нехватки священнослужителей. Особенно остро стоит вопрос в удаленных зонах. Так, на синоде по Амазонии, прошедшем в Ватикане в 2019 году, обсуждался вопрос о рукоположении в священники женатых "умудренных и праведных" мужчин. Однако решение принято не было.