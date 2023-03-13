В Японии смягчили рекомендации по ношению защитных масок в связи с коронавирусом

Такое решение связано с предстоящим 8 мая пересмотром статуса COVID-19 и переводом его в разряд менее опасных вирусов

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Власти Японии с понедельника смягчили рекомендации по ношению медицинских масок как средства защиты против коронавируса.

Согласно новым правилам Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, решение о ношении маски должно приниматься людьми на индивидуальном уровне. Общая рекомендация по ношению масок в помещениях фактически отменяется. То же самое касается школ и других учебных заведений.

В перечне потенциально опасных мест, где следует носить маски, власти указывают общественный транспорт в часы пик, медицинские учреждения, дома престарелых. Аналогичные рекомендации касаются конкретных категорий граждан, включая пожилых, тех, кто чувствует недомогание, и беременных.

Нынешнее решение властей связано с предстоящим 8 мая пересмотром статуса коронавируса и переводом его в разряд менее опасных вирусов, таких как сезонный грипп. В 2022 году правительство перестало рекомендовать носить маски на открытом воздухе, однако это практически не повлияло на общественное поведение. Подавляющее большинство японцев продолжили пользоваться ими на улице.

Как реагируют компании

Большинство японских компаний, которые занимаются торговлей, после смягчения антиковидных мер планируют применять следующую политику: сотрудники и обслуживающий персонал продолжат носить маски, в то время как на посетителей магазинов и торговых центров эти рекомендации распространяться не будут. То же самое касается и сферы ресторанного бизнеса.

В самолетах японских авиакомпаний и скоростных поездах с индивидуальными креслами пассажирам также можно будет находиться без масок. В учебных заведениях учащиеся сами будут решать, носить им маски или нет.

Офисным сотрудникам компаний руководство в основном рекомендует продолжать носить маски на совещаниях, в лифтах, туалетах. На рабочих местах их можно снимать.

Что думают люди

Социальные опросы, проведенные в последние месяцы, показывают, что достаточно весомая часть японцев - от 30% до 45% - намерена продолжать носить маски, несмотря на смягчение мер против коронавируса.

Многие респонденты отмечают, что они "привыкли ходить в масках за время пандемии и не хотят, чтобы люди видели их рот". Также опрошенные указывают на пользу масок как средства, которое помогает скрыть проблемы с кожей и зубами. 22,5% отметили, что им проще, когда не нужно заботиться о том, как люди оценивают эмоции на лице.

Вместе с тем около трети участников исследований положительно оценивают решение правительства смягчить рекомендации по ношению масок. Из них половина заявляет, что это позволит им нормально пользоваться косметикой. Также люди говорят, что они "хотят свободно путешествовать" и "нормально вести разговор с собеседником, улыбаясь при этом".

Ситуация с коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в Японии заразились порядка 33,3 млн человек, число летальных случаев составляет около 73 тыс. Уровень вакцинации достаточно высокий - по крайней мере 103 млн взрослых и детей (80% жителей страны с населением 126 млн человек) привились двумя компонентами вакцины.

Третью дозу получили 86 млн человек (68,5% населения). В то же время специальным компонентом от омикрон-штамма привилось только 46% населения (свыше 58 млн человек). Сейчас в Японии для местных жителей нет никаких ограничений, связанных с распространением коронавируса.