Рожденному в Московском зоопарке детенышу мандрила дали имя Конго

Этот вариант набрал 26,7% голосов на проекте "Активный гражданин"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя Конго для детеныша мандрила из Московского зоопарка, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

Отмечается, что участники проекта выбирали из четырех имен, предложенных специалистами. Вариант Конго набрал 26,7% голосов.

На втором по популярности месте оказалось имя Акида, за него голосовали 26,5% участников. Еще 20% граждан голосовали за вариант имени Кинг, а 11% отметили имя Логон. Оставшиеся участники предложили свой вариант ответа или же оставили решение специалистам. Всего в голосовании приняли участие более 160 тыс. человек.

Детеныш родился у самки по имени Юмба и самца по имени Колумб в августе прошлого года. Специалисты решили дать выбрать имя гражданам после того, как удалось определить пол детеныша. Отмечается, что это уже восьмой обитатель Московского зоопарка, имя которому выбирали в "Активном гражданине".