В Красноярском крае зафиксировали три новых случая лихорадки денге

Все заболевшие вернулись из Таиланда

КРАСНОЯРСК, 13 марта. /ТАСС/. В Красноярском крае зарегистрировали три завозных случая тропической лихорадки Денге, один из заболевших - ребенок. Об этом в понедельник в своем официальном Telegram-канале сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Троим туристам при возвращении домой установлен диагноз лихорадка денге. Причем среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год. Всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки денге, о двух первых я сообщал ранее. Все заболевшие вернулись из Таиланда", - написал Горяев.

По данным краевого Роспотребнадзора, отдыхающие заболели из-за несоблюдения мер безопасности, в том числе они не использовали репелленты, которые помогли бы уберечься от укусов комаров.

В ведомстве советуют россиянам, посещающим эндемичные по лихорадке денге страны, пользоваться оконными противомоскитными сетками и репеллентами, а также надевать одежду с длинными рукавами. Если по возвращении домой появились симптомы заболевания, нужно проинформировать врача о пребывании в стране с тропическим климатом.

Геморрагическая лихорадка Денге - острая вирусная природно-очаговая болезнь. Она распространена в тропических и субтропических районах и встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря. Возбудителем заболевания является вирус. Передачу вирусов осуществляют исключительно комары, которые обитают преимущественно в тропических странах. В отсутствии переносчиков вирус не представляет опасности для окружающих, добавили в ведомстве.