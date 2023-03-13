В Чите на выплаты пострадавшим от взрыва газа в жилом доме направят более 6,4 млн рублей

Средства перечислят 15 марта, сообщила министр финансов региона Вера Антропова

ТАСС, 13 марта. Власти Забайкалья направят более 6,4 млн рублей на выплаты пострадавшим от взрыва бытового газа в многоквартирном доме в поселке Антипиха в Чите.

Об этом сообщила в понедельник на оперативном совещании министр финансов региона Вера Антропова.

"В соответствии с представленными министерством социальной защиты списками 176 человек получат по 10 тыс. рублей, 37 жителей - по 100 тыс., один человек по ущербу здоровью - 200 тыс. и еще двое - по 400 тыс. рублей. Финансирование мы готовы произвести в среду, 15 марта", - сообщила Антропова.