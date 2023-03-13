В Англии десятки тысяч врачей-интернов начали трехдневную забастовку

Стачка 15 марта совпадет с крупнейшей за последние годы забастовкой, в которой также планируют принять участие госслужащие, учителя, сотрудники университетов, работники лондонского метро

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Десятки тысяч врачей-интернов объявили в понедельник трехдневную забастовку в Англии в рамках спора о повышении размера оплаты труда и улучшении его условий. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Британской медицинской ассоциации (British Medical Association, BMA).

В среду она совпадет с крупнейшей за последние годы забастовкой, в которой также планируют принять участие госслужащие, учителя, сотрудники университетов, работники лондонского метро.

Стачка неслучайно продлится до 15 марта. В этот день министр финансов Великобритании Джереми Хант выступит с бюджетным посланием, представив план государственных расходов на предстоящий год.

Как замечают в BMA, зарплата только что завершившего обучение врача составляет 14,09 фунта стерлингов ($17) в час, что меньше заработка бариста в кафе.

Волна забастовок, вызванных резким ростом инфляции (10,5% по итогам 2022 года), падением реальных доходов и уровня жизни населения, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках принимают участие железнодорожники, водители автобусов, медработники, сотрудники служб неотложной помощи, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители некоторых других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.