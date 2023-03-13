13 марта, 13:00

Почти 650 тыс. жителей ДНР с 2019 года получили российские паспорта

Прием документов осуществляется в 48 пунктах на территории республики

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Почти 650 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) получили российское гражданство с момента начала приема документов в 2019 году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в миграционной службе республики.

"С 2019 года - с начала приема документов на паспорт РФ на территории ДНР - и по сегодняшний день выдано 648 593 российских паспорта", - сообщили в миграционной службе.

Прием документов осуществляется в 48 пунктах в городах и крупных населенных пунктах ДНР, уточнили в миграционной службе.

Ранее член Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова сообщила, что многие в ДНР начали оформлять российские паспорта после того, как в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация