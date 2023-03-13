В нескольких регионах Урала прогнозируют дожди и сильные порывы ветра

По данным гидрометцентров, в большинстве областей потеплеет до +5 градусов днем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Сильный ветер, дожди, снег и метели ожидаются в нескольких регионах Уральского федерального округа в ближайшие два дня, сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"[В Свердловской области 14 марта] облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1...-6, днем - +1...-4, отдельные порывы ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К 15 марта в регионе потеплеет до+1...+6 градусов.

Синоптики прогнозируют потепление до +5 градусов днем в Курганской области, возможны снег и порывы ветра до 13 м/с. В эти же дни на территории Челябинской области также потеплеет до +5 днем, а порывы ветра достигнут 18 м/с. Также ожидаются осадки в виде снега и дождя.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет до +5 градусов днем, ожидается дождь и сильный ветер. В ближайшие два дня в Югре потеплеет до +6 градусов местами мокрый снег и дождь. Потепление до +3 ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе, из осадков возможен небольшой снег, порывы ветра местами достигнут 18 м/с, метель.

В нескольких районах ЯНАО 13 марта также объявили штормовое предупреждение, прогнозируются неблагоприятные погодные явления, сообщили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя. В пяти районах региона порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Кроме этого, из-за неблагоприятных погодных условий на некоторых зимниках ввели ограничение движения. Проезд разрешен для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн, добавили в Telegram-канале регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства