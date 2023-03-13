Рогов не считает борьбой отмену обязательного украинского языка в школах Запорожья

Председатель движения "Мы вместе с Россией" назвал это решение "шагом навстречу людям"

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Отмена обязательного изучения украинского языка в школах Запорожской области не означает запрета на него. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Это решение - шаг навстречу людям. Долгие годы мои земляки-запорожцы страдали от насильственной украинизации, это было и в советские годы. Для кого украинский язык родной, конечно, пусть учит, это вполне логично, нормально, никто с украинским языком не воюет и не запрещает его", - сказал Рогов.

По его словам, более 90% жителей Запорожской области были русскоязычными до насильственной украинизации, начавшейся после обретения страной независимости.

Ранее в понедельник министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова сообщила, что с 1 сентября изучение украинского языка в школах Запорожской области перестанет быть обязательным. До 1 мая родители школьников должны будут выбрать, какой язык их дети будут изучать в качестве родного - русский или украинский.