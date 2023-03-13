В Киево-Печерскую лавру пришла инспекция с проверкой

Глава Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви митрополит Варсонофий сообщил, что инспекция не предупредила руководство монастыря

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники музея-заповедника пришли с инспекцией в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры, где упокоены мощи святых монахов, не предупредив руководство монастыря. Об этом сообщил в понедельник глава Винницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Варсонофий, находящийся на территории лавры.

"Сегодня рано уходил в пещеры и встретил на территории Ближних пещер комиссию из заповедника (Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник - прим. ТАСС). Как оказалось, пришли проверять без всяких <...> предупреждений священноначалия", - написал митрополит Варсонофий в понедельник в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Митрополит Варсонофий сообщил, что вместе с настоятелем Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом они выступили с заявлением о нарушении юридических процедур. Он добавил, что вместе с митрополитом Павлом призывал паству УПЦ к молитве и стоянию за "общую святыню, которую хотят незаконно забрать у монахов Лавры".

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры упокоены мощи древних монахов-подвижников, в том числе основателя обители святого Антония Печерского, основоположника монашества на Руси. Пещеры входят в состав Киево-Печерского историко-культурного заповедника, однако до сих пор находились в бессрочном пользовании Киево-Печерской лавры, монастыря УПЦ.

На прошлой неделе на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора музея-заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе, составленном на бланке Министерства культуры Украины, в ведении которого находится музей, уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны. Министерство культуры Украины проведет ревизию музейных экспонатов, включая мощи святых, в Киево-Печерской лавре после того, как ее покинут представители УПЦ, заявил в субботу глава ведомства Александр Ткаченко.