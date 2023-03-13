В Думу внесли проект о расширении использования электронных документов в уголовных делах

Сейчас законодательством предусмотрена возможность подачи в суд ходатайства, заявления, жалобы, а также изготовления судебного решения в форме электронного документа

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает возможность подачи в электронном виде ходатайств, заявлений, жалоб и требований в рамках уголовного судопроизводства в прокуратуру и следственные органы. Документ размещен в думской базе данных в понедельник.

В пояснительной записке авторы обратили внимание на то, что сейчас законодательством предусмотрена возможность подачи в суд ходатайства, заявления, жалобы, а также изготовления судебного решения в форме электронного документа. "Вместе с тем вопросы использования дистанционных форм участия в отдельных следственных действиях на стадии досудебного производства по уголовному делу остаются неурегулированными", - отмечают авторы.

В связи с этим "предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ положениями, устанавливающими, что ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование, не содержащие охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, а также предусмотреть возможность изготовления обвинительного заключения, обвинительного постановления, обвинительного акта и иных процессуальных документов в форме электронного документа".

Авторы законопроекта считают, что дополнение кодекса новыми положениями отражает современные тенденции по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в уголовно-процессуальную сферу.