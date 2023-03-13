В Махачкале проведут сейсмическое районирование при разработке генплана города

Глава региона Сергей Меликов отметил необходимость учета сейсмостойкости еще при строительстве зданий и строгого контроля процесса возведения объектов

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Махачкалы планируют провести сейсмическое районирование в районах с сейсмической активностью в рамках разработки генерального плана города. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы Дагестана.

"В рамках подготовки материалов при разработке генерального плана города Махачкалы специалистами проведены исследования в части сейсмической активности территории города. Мы планируем провести сейсмическое районирование в отдельных частях города, где может быть сейсмическая активность", - цитирует пресс-служба мэра города Ризвана Газимагомедова.

Глава региона Сергей Меликов отметил необходимость учета сейсмостойкости еще при строительстве зданий и строгого контроля процесса возведения объектов.

"Не нужно ждать трагедии, как в Турции и Сирии, чтобы в полной мере учитывать сейсмостойкость при строительстве. В этом направлении необходимо принимать исчерпывающие меры", - отметил руководитель субъекта.