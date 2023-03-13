13 марта, 17:21

Сухум и Казань станут городами-побратимами

Столица Татарстана станет 36-м городом, с которым Сухум подпишет официальное соглашение о сотрудничестве с 1988 года

СУХУМ, 13 марта. /ТАСС/. Столицы Абхазии и Татарстана подпишут соглашение о побратимстве, с этой целью глава администрации Сухума Беслан Эшба прибыл в понедельник в Казань.

"Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба прибыла в столицу Республики Татарстан. На 14 марта намечено подписание соглашения о побратимстве между Сухумом и Казанью. Столица Татарстана станет 36-м городом, с которым Сухум подпишет официальное соглашение о сотрудничестве начиная с 1988 года. Первое соглашение о побратимстве было подписано 2 октября 1988 года с шотландским городом Килмарнок", - сообщили в пресс-службе администрации Сухума.

В первый день визита в столицу Татарстана для делегации из Сухума провели экскурсию по Казанскому кремлю. 

Теги:
АбхазияРоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация