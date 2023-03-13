В Ненецком АО завершилась экспедиция на собачьих упряжках "Индига-2023"

Участники стартовали из Нарьян-Мара 24 февраля

ТАСС, 13 марта. Экспедиция на собачьих упряжках "Индига-2023" завершилась в понедельник в Ненецком автономном округе (НАО). Как написал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный, участники экспедиции прибыли в Нарьян-Мар.

"Только что в Центр арктического туризма вернулись участники экспедиции, посвященной 40-летию полярной экспедиции газеты "Советская Россия". Поздравляю участников с успешным окончанием трудной экспедиции", - написал Бездудный.

Экспедиция на собачьих упряжках стартовала из Нарьян-Мара 24 февраля. Она посвящена 40-летию полярной экспедиции газеты "Советская Россия". В составе экспедиции каюры (погонщики упряжек) - Илья Аристов и Александр Будный из Свердловской области и Николай Кожевин из Нарьян-Мара, сопровождающий - известный путешественник Альберт Северный. Они перемещались на 20 специально обученных собаках ездовых пород.

По пути участники встречали жителей округа на снегоходах, общались с оленеводами. Путешественники провели встречи с жителями Тиманского сельсовета и приняли участие в фестивале корюшки, который прошел в Индиге 4 марта.

Полярная экспедиция газеты "Советская Россия" 1982 - 1983 годов стала одной из самых масштабных и трудных в советской истории освоения Арктики. Она вышла 6 ноября 1982 года из чукотского поселка Уэлен и прошла 10 тыс. км вдоль побережья Северного Ледовитого океана на собачьих упряжках. Путешествие завершилось в Мурманске 6 июля 1983 года. В основном составе участников был уроженец острова Колгуев (НАО), каюр Филипп Ардеев.