13 марта, 20:16

Китай возобновит с 15 марта выдачу всех виз для иностранцев

Посольство КНР в США сообщило, что функция виз, выданных до 28 марта 2020 года, у которых еще не закончился срок действия, будет возобновлена

ТАСС, 13 марта. Китай намерен с 15 марта возобновить рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда иностранцев на территорию страны. Об этом в понедельник сообщило посольство КНР в США.

Отмечается, что планируется восстановить безвизовый въезд в несколько мест в Китае, включая остров Хайнань, и для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в Шанхае. Функция виз, выданных до 28 марта 2020 года, у которых еще не закончился срок действия, будет возобновлена, говорится в заявлении диппредставительства. 

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© Информационное агентство ТАСС
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