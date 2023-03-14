В Хабаровском крае из-за непогоды закрыли три аэропорта

Авиасообщение нарушили сильные снегопады

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Сильные снегопады частично нарушили авиасообщение в Хабаровском крае, из-за непогоды в регионе закрыли три аэропорта. Об этом сообщается во вторник в Telegram-каналах хабаровского аэропорта и краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Аэропорт Охотска закрыт до 14:00 (07:00 мск). <...> Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт до 20:00 (13:00 мск)", - говорится в сообщении в Telegram-канале хабаровского аэропорта. В Хабаровске самолеты отправляются и принимаются в штатном режиме.

По информации в Telegram-канале "Хабаровских авиалиний", закрыт также аэродром Чегдомына. Он не будет работать до завтра в связи с непригодностью взлетно-посадочной полосы для приема и выпуска воздушных судов. Закрытый накануне аэропорт города Советская Гавань начал принимать суда.

Сейчас задерживаются либо перенесены вылеты самолетов из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Чегдомын. В поселение Чумикан самолеты пока не летают из-за видимости в 1 000 м, в село Богородское - из-за ветра скоростью 19 м/с.

Как сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре, регион ждет новый циклон. Он начнет оказывать влияние уже завтра. По данным синоптиков, предстоящий циклон не будет таким сильным, как нынешний.

Сейчас Хабаровский край находится под влиянием сильного снежного циклона. В Хабаровске за несколько дней снегопадов, которые принесли нынешний циклон и менее интенсивный предыдущий, выпало больше месячной нормы осадков. В городе расчищают улицы, отмечаются пробки. В настоящее время снег не идет.

Снег, местами сильный прошел по всей территории Хабаровского края. Во вторник, в среду и в четверг непогода ожидается больше в северных районах. Ветер усилится до 20-25 м/с. В крае для автобусов и большегрузов закрыли некоторые дороги, на отдельных трассах работают группы спасателей, которые помогают водителям преодолеть сложные участки пути.