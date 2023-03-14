В Магадане началось строительство нового терминала аэропорта "Сокол"

Стоимость вложений в работы составит не менее 10 млрд рублей

ТАСС, 14 марта. Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Магадане. Строители приступили к возведению фундамента, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Началось возведение нового аэровокзального комплекса аэропорта Магадан. Необходимые материалы уже на площадке", - рассказали в правительстве региона.

По информации областных властей, в работе задействовано более 200 человек и 15 единиц техники. Перед строительством специалисты подготовили территорию - очистили от старых строений, убрали снег, построили несколько вместительных ангаров для хранения материалов. Сейчас основные силы брошены на фундаментные работы. Строителям потребуется около двух месяцев, чтобы выйти из нулевого цикла.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов побывал на месте строительства и провел выездное совещание с инвестором - компанией "Новапорт" и генеральным подрядчиком.

В декабре ТАСС сообщал, что к работам приступят в начале 2023 года. Новый терминал будет обладать пропускной способностью 800 пассажиров в час, для него построят два телескопических трапа, создадут автоматическую систему обработки багажа. Стоимость строительства составит не менее 10 млрд рублей.

Аэропорт Магадана

"Сокол" - аэропорт федерального значения, который обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Дальнего Востока, Сибири и Москвы. Исходя из особенностей географического положения, это безальтернативный объект для связи жителей Колымы с регионами РФ.

Инвестор "АБС Магадан" (совместное предприятие УК "Аэропорты регионов" и "Новапорт холдинга") взял на себя обязательства по строительству нового терминала площадью не менее 10 тыс. кв. метров и сопутствующей инфраструктуры.

"Новапорт" - крупнейшая в России сеть региональных аэропортов. Холдинг владеет или управляет контрольными пакетами акций в более 20 аэропортах в городах РФ. Кроме того, через компанию "Аэропорты большой страны" (АБС) холдинг участвует в капитале аэропортов Благовещенска, Магадана, Оренбурга, Орска, Магнитогорска и Элисты.