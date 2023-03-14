14 марта, 08:00,
обновлено 14 марта, 08:03
Пандемия COVID-19

В России выявили 9 526 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 7 февраля

В России выявили 9 526 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 7 февраля
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Умерли 44 заболевших

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 526, летальных исходов из-за ковида - на 44. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 7 февраля, когда зафиксировали 7 615 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 10 268 случаев заражения и 34 смерти, всего с начала пандемии - 22 442 887 и 396 664 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 406 против 9 476 днем ранее, до 21 792 012.

За сутки в России госпитализировали 1 840 заболевших против 619 днем ранее (рост на 197,3%). Число госпитализаций увеличилось в 73 регионах и уменьшилось в шести, еще в шести ситуация не изменилась. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация