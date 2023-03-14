Росатом продлит поддержку сотрудников, призванных на воинскую службу в рамках СВО

Глава госкорпорации Алексей Лихачев о продлении не только ежемесячной выплаты в размере 50 тыс. рублей, но и о других мерах: компенсации ипотечной ставки и аренды жилья, оплаты детских садов и отдыха детей, сохранении единовременных выплат в сложных жизненных ситуациях

МОСКВА, 14 марта /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" продлит все меры материальной и социальной поддержки работников атомной отрасли, призванных на воинскую службу в зону проведения специальной военной операции. Об этом во вторник сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на Дне информирования Росатома в научном центре ТРИНИТИ (Троицк, Московская область).

"Соответствующий приказ мною подписан и уже направлен в организации отрасли. При этом будет продлена не только ежемесячная выплата в размере 50 тыс. рублей, но и все другие меры: по компенсации ипотечной ставки и аренды жилья, оплаты детских садов и отдыха детей, сохраняются единовременные выплаты в сложных жизненных ситуациях", - передает слова генерального директора атомной госкорпорации отраслевое издание "Страна Росатом" в своем Telegram-канале.

По словам Лихачева, Росатом "уделяет особое внимание каждой семье, у кого сын, муж и отец сейчас находится на передовой".

"Особенно тем, кто лишился родных и близких. Предусмотрена программа медицинской реабилитации и адаптации в медучреждениях ФМБА для получивших ранение. Мы предоставляем им возможности для профессиональной переподготовки и получения новой специальности. Сделаем все, чтобы наши товарищи чувствовали себя востребованными, могли достойно жить и работать", - сказал глава Росатома.

По его словам, волонтеры Росатома помогают всем жителям атомных городов - родственникам мобилизованных и добровольцев. За каждой семьей в атомградах закреплен волонтер-куратор, который поддерживает с ней постоянную связь.