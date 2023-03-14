В Подмосковье заработал портал, посвященный системе детского здравоохранения

В разделах "Родительский университет", "Справочник родителя" и "Мероприятия" каждый родитель сможет найти для себя необходимую информацию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Рекомендации, полезные советы и анонсы мероприятий собрали на новом интернет-портале "Детство", который посвящен системе детского здравоохранения в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья во вторник.

"В Московской области заработал новый интернет-портал "Детство". Он рассказывает о системе детского здравоохранения в Подмосковье. Теперь в одном месте собраны полезные советы, рекомендации, анонсы мероприятий и многое другое как для врачей, так и для родителей. В разделах "Родительский университет", "Справочник родителя" и "Мероприятия" каждый родитель сможет найти для себя необходимую, а главное, полезную информацию, а также ознакомиться с мероприятиями, все это направлено на повышение родительской грамотности", - сказали в пресс-службе.

Специалисты смогут ознакомиться с действующими в регионе мерами социальной поддержки, узнать, как получить психологическую поддержку, дополнительное образование и многое другое.

Как добавила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, портал будет полезен не только родителям, но и специалистам, работающим в сфере детского здравоохранения. С помощью портала родители смогут узнать полезную и актуальную информацию. Сервис разработан министерством здравоохранения Подмосковья, учебным центром НИКИ детства совместно с Центром развития цифровых технологий Московской области.