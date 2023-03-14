В Приамурье группа "ПИК" по концессии построит школу на 1,2 тыс. мест

Объект планируется возвести в Северном микрорайоне Благовещенска до конца 2024 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 марта. /ТАСС/. Администрация Благовещенска в Приамурье подписала концессионное соглашение с крупнейшей в России девелоперской компанией "ПИК" на строительство школы на 1,2 тыс. мест, сообщила во вторник администрация города.

"Сегодня администрация Благовещенска подписала концессионное соглашение с инвестором - группой "ПИК". Новая школа с бассейном на 1,2 тыс. мест откроется в Северном микрорайоне Благовещенска в 2025 году", - говорится в сообщении.

Начать строительство планируется в мае 2023 года, завершить - до конца 2024 года. В проект войдет строительство бассейна, библиотеки, лекториев, игровых зон, атриумов, спортивных комплексов, детских и игровых площадок. После завершения строительства школы "ПИК" в течение пяти лет будет отвечать за ее функциональную эксплуатацию. Для школы выделена субсидия из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие образования". Инвестор привлечет в проект более 3 млрд рублей. Полное сопровождение проекта обеспечил Центр государственно-частного партнерства Амурской области. Специалисты ведомства помогают привлечь льготное заемное финансирование по проекту.

"Это будет третья с 2020 года школа, построенная в Благовещенске благодаря различным формам поддержки со стороны регионального правительства. Конкретно этот проект поможет решить проблему большого района Северный, который активно застраивается. Новая школа будет отвечать всем современным требованиям и стандартам. Компания не только построит само здание, но и полностью оснастит его оборудованием", - приводятся в сообщении слова мэра Благовещенска Олега Имамеева.

В декабре 2022 года Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики объявила победителя конкурса застройщиков для возведения доступного жилья по программе "Дальневосточный квартал" в Благовещенске. Им стала крупнейшая в России девелоперская компания "ПИК". Первые дома "Дальневосточного квартала" в Благовещенске построят в декабре 2025 года. До 2036 года в микрорайоне Северный на территории площадью 91,2 га построят не менее 334 тыс. кв. м. Из них 80% предоставят под социальные нужды. В рамках комплексной застройки здесь появятся школа и детский сад. Стоимость проекта превышает 61 млрд рублей.