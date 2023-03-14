Каждый день в интернет заходят 95 млн россиян

По данным Mediascope, они проводят в сети в среднем около четырех часов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 95 млн россиян каждый день заходят в интернет и проводят там в среднем около четырех часов. Об этом во вторник сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

"Охват интернета в месяц составляет чуть менее 100 млн человек, если мы говорим про Россию. Суточный охват составляет около 95 млн. <…> Около четырех часов среднестатистической россиянин проводит в интернете", - сказала она на сессии форума CSTB.Pro.Media 2023.

Прирост аудитории интернета, который по-прежнему наблюдают специалисты, связан с приходом в сеть старшей аудитории. "Молодежь уже вся там", - отметила эксперт.

По данным Mediascope, распределение аудитории в социальных сетях за 2022 год значительно изменилось. Так, если охват аудитории у "ВКонтакте" с января прошлого года вырос на 13%, то у Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) упал на 80%, а у Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) - на 79%. "Те соцсети, которые сейчас запрещены в России, упали. <…> Люди заходят в эти соцсети, видят, что там нужно пользоваться VPN, и просто выходят", - добавила Ачкасова.

Значимая часть видеопотребления в сети приходится на YouTube - около 80%. "Анализ данных, который мы проводим по YouTube, показывает, что в первую очередь мы там ищем легкого, развлекательного, познавательного контента. <…> Был определенный всплеск интереса к социально-политическому контенту в марте, а потом в сентябре и в октябре, но при этом интерес к другим видам контента не уменьшался", - заключила Ачкасова.