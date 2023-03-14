Участники акции "Сад памяти" увековечат память героев СВО

По всей стране посадят 27 млн деревьев

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Посадки деревьев в честь героев специальной военной операции пройдут в этот году в разных городах в ходе акции "Сад памяти". По всей стране, как и в прошлые годы, посадят 27 млн деревьев, сообщила во вторник на пресс-конференции генеральный директор АНО "Сад памяти" Ольга Степченко.

"К нам приходит очень много заявок с новых территорий (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), и в этом году мы высадим очень большое количество деревьев там. Расширяя географию проекта, "Сад памяти" в этом году расширяет и смыслы. Помимо того, что мы высаживаем живые памятники героям Великой Отечественной войны, в этом году мы еще будем высаживать аллею в поддержку героев специальной военной операции. В данной инициативе мы объединились с "Бессмертным полком", - сказала Степченко.

По ее словам, в этом году акция традиционно начнется с посадок деревьев в Севастополе и Крыму 18 марта, также к старту единовременно присоединятся десять городов. Кроме того, в память о 80-летии Курской битвы в Курской, Белгородской, Орловской областях будет высажен огромный геоглиф - знак из деревьев.

"В чем прелесть этой акции - доброй и очень чуткой. В том, что люди приходят и уходят, а деревья растут веками. Те деревья, которые мы посадили в прошлые годы и которые мы посадим в этом году, безусловно переживут многих из нас, их увидят наши дети, внуки, правнуки. И мы таким образом передадим эстафету следующим поколениям, сделаем нашу страну еще более зеленой, более красивой, более лесной", - добавил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Акция организована АНО "Сад Памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства по национальному проекту "Экология".