У парламента Грузии вновь подняли флаг ЕС

Предыдущий флаг сорвали и сожгли сторонники партии "Консервативное движение"

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции подняли на флагшток у здания парламента Грузии новый флаг ЕС после того, как предыдущий во вторник сорвали и сожгли участники акции протеста. Об этом сообщило грузинское агентство Interpressnews.

Несколько сот человек, представляющих членов и сторонников партии "Консервативное движение", во вторник провели в Тбилиси марш, они критиковали участников протестов 7 и 8 марта и скандировали антизападные лозунги. Дойдя до парламента, демонстранты провели митинг, на котором сняли с флагштока флаг Евросоюза, после чего сожгли его. В МВД Грузии позже заявили, что открыто административное дело.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов задержано более 130 человек. После протестов в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 числа депутаты проголосовали против инициативы. Американская версия законопроекта, которая ранее была зарегистрирована в парламенте как альтернатива грузинской, отозвана, не дойдя до первого чтения.