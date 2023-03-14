Виктория Абрамченко посадит деревья в ходе акции "Сад памяти"

По словам вице-премьера РФ, участие в акции помогает сохранить историю и улучшить экологию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заместитель главы российского правительства Виктория Абрамченко намерена посадить деревья в честь погибших в Великой Отечественной войне вместе с другими участниками акции "Сад памяти". В ее рамках по всей стране, как и в прошлые годы, посадят 27 млн деревьев, сообщили во вторник в пресс-службе акции "Сад памяти".

"Высаживая деревья - живые памятники - в честь героев Великой Отечественной войны, чей подвиг никогда не будет забыт, мы бережно храним нашу историю и помогаем экологии. Это важное дело и для нашей страны, и для всех нас. В этом году, как и прежде, с огромным удовольствием присоединюсь к участникам акции "Сад памяти", - заявила Абрамченко, которую процитировали в сообщении.

По ее словам, из года в год акция стремительно развивается и набирает обороты. Расширяется география, растет количество участников. За три года действия проекта свои деревья в "Саду памяти" высадили миллионы добровольцев из более чем 50 стран мира.

"Акция стала по-настоящему народной. Проект нашел огромную поддержку у миллионов россиян по всему миру, общественных и волонтерских организаций, представителей бизнеса, деятелей культуры и спорта", - добавила зампред правительства.

В этом году акция начнется 18 марта с высадки деревьев в Севастополе и Крыму.

Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Акция организована АНО "Сад памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".