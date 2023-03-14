Из Калининграда до Анапы с 22 мая запустят беспересадочный пассажирский вагон

Он будет ходить весь сезон летних пассажирских перевозок по определенным датам

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Беспересадочный прицепной пассажирский вагон из Калининграда до Анапы начнет курсировать с 22 мая, сообщается во вторник на официальном сайте Калининградской железной дороги (КЖД - филиал РЖД).

"С 22 мая в составе поезда № 360 сообщением Калининград - Адлер будет курсировать вагон до Анапы. Время отправления с Южного вокзала - 17:52. Вагон беспересадочный, в Краснодаре его будут прицеплять в состав иркутского поезда, следующего в Анапу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении вагон будут включать в состав поезда Анапа - Иркутск с 25 мая, перецепляя его в Краснодаре в состав поезда № 359 Адлер - Калининград.

Уточняется также, что прицепной пассажирский вагон будет ходить весь сезон летних пассажирских перевозок по определенным датам.

В пресс-службе КЖД напомнили ТАСС, что в настоящее время Калининград связан железнодорожным пассажирским сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером.