Польша уже год ведет переговоры с ЕК и Pfizer об изменении контрактов на вакцины от ковида

Министр здравоохранения страны Адам Недзельский указал, что Польша была первой страной, которая заявила, что "контракты должны быть изменены, что условия, на которых они были заключены, неэластичны"

ВАРШАВА, 14 марта. /ТАСС/. Польша уже год ведет переговоры с Европейской комиссией и американской компанией Pfizer об изменении условий контрактов на поставки вакцины от ковида из-за ее избытка. Об этом заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Как указал министр, Польша была первой страной, которая заявила, что "контракты должны быть изменены, что условия, на которых они были заключены, неэластичны". "Мы с этим не согласны, и Польша уже год ведет переговоры и непосредственно с Pfizer, и с Еврокомиссией об изменении условий контрактов", - сказал Недзельский.

Ранее депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич заявил, что Еврокомиссия закупила у Pfizer 4,5 млрд доз вакцин от коронавируса. По оценке французского парламентария Виржини Жорон, речь может идти о сумме около €36 млрд. Эксперты считают, что эта закупка стала крупнейшей сделкой на рынке фармацевтики.