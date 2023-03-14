Сухум и Казань установили побратимские отношения

Города будут развивать и укреплять экономические связи, сотрудничество в области культуры, в сфере молодежной политики, образования, физической культуры и спорта

СУХУМ, 14 марта. /ТАСС/. Столица Абхазии Сухум и город Казань (Республика Татарстан) стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали во вторник в Казани главы этих городов, сообщает пресс-служба сухумской мэрии.

"В Казани подписано соглашение о побратимстве между <...> Казанью и Сухумом, подписи под документом поставили глава администрации Сухума Беслан Эшба и мэр Казани Ильсур Метшин. Сухум и Казань будут развивать и укреплять экономические связи, сотрудничество в области культуры, в сфере молодежной политики, образования, физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также будут развивать сотрудничество в области промышленности и строительства, предпринимательства и туризма, обмениваться опытом в сфере архитектуры и градостроительства.

Ранее сообщалось, что делегация Сухума в понедельник прибыла с визитом в Казань.

Столица Татарстана стала 36-м городом, с которым Сухум подписал официальное соглашение о сотрудничестве, начиная с 1988 года. Первое соглашение о побратимстве было подписано 2 октября 1988 года с шотландским городом Килмарнок.