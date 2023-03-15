Собеседование по русскому языку в дополнительный срок пройдут 58 тыс. девятиклассников

Оно пройдет в 85 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 58 тыс. девятиклассников из 85 российских регионов, а также других стран сдадут итоговое собеседование по русскому языку в среду, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Около 58 тыс. девятиклассников сдадут итоговое собеседование по русскому языку в дополнительный срок 15 марта. Собеседование пройдет в 85 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом", - говорится в сообщении.

В дополнительный срок собеседование сдают девятиклассники, пропустившие его из-за болезни или по иной уважительной причине, а также те, кто не смог по уважительным причинам завершить прохождение собеседования в основной срок. Кроме того, выпускники, которые не справились с собеседованием в основной срок 8 февраля, смогут пройти его повторно.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

В ведомстве отметили, что успешная сдача итогового собеседования по русскому языку является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Сообщается, что большинство выпускников девятых классов уже прошли итоговое собеседование в основной срок, 98,8% из них получили "зачет".

Для выпускников, не явившихся на собеседование по уважительной причине либо не завершивших собеседование, предусмотрен еще один дополнительный срок его проведения - 15 мая 2023 года, добавили в Рособрнадзоре.