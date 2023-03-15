В Хабаровском крае из-за циклона остаются закрытыми два аэропорта

Ведется расчистка от снега взлетно-посадочных полос

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Аэропорт поселка Охотск и аэродром поселка Чегдомын закрыты в Хабаровском крае из-за снежного циклона. Об этом сообщается в телеграм-канале краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Аэродром в Чегдомыне закрыт с 08:00 до 12:00 (с 01:00 до 05:00 мск). Ведется расчистка от снега и льда взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Охотска закрыт с 08:00 до 11:00 (с 01:00 до 04:00 мск) в связи с проведением работ по очистке от снега взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных метеоусловий перенесено время вылета самолетов из Хабаровска в Богородское, Советскую Гавань, Николаевск-на-Амуре, Аян, Чумикан.

Хабаровский край находится под влиянием снежного циклона. В Хабаровске за несколько дней снегопадов, которые принесли нынешний циклон и менее интенсивный предыдущий, выпало больше месячной нормы осадков. В городе расчищают улицы, отмечаются пробки. В среду снова идет снег. Осадки отмечаются и по остальной территории края.