В Москве в 2022 году за нарушения ПДД по камерам выписали штрафов на 37,8 млрд рублей

На улично-дорожной сети столицы установили 3 571 комплекс автоматической фотофиксации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Штрафы на 37,8 млрд рублей наложили по камерам в 2022 году на водителей за нарушения правил дорожного движения в Москве, что почти на 16 млрд рублей больше, чем годом ранее. Это следует из информационных материалов о деятельности столичного главка полиции, с которыми ознакомился ТАСС.

"На улично-дорожной сети Москвы установлен 3 571 комплекс автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения России, с помощью которых наложено штрафов на общую сумму 37,8 млрд рублей", - говорится в материалах.

Вместе с тем, за 12 месяцев 2021 года с помощью камер наложили штрафов на общую сумму 21,9 млрд рублей. При этом тогда на дорогах столицы было установлено 3 587 камер.

Всего в России в 2022 году сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации, составила около 113 млрд рублей, что почти на 8,8 млн больше аналогичного периода 2021 года. Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой сообщил, что всего на дорогах страны насчитывается свыше 25 тыс. комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Их применение позволяет ежегодно ликвидировать свыше 1,5 тыс. аварийно-опасных участков дорог, и эта положительная тенденция прослеживается на протяжении последних 4 лет.