В Якутии направят свыше 1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Речь идет о работниках, которые не вошли по категориям в майские указы президента

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей направят в Якутии на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, которые не вошли по категориям в майские указы президента России. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"Новым постановлением заработная плата будет повышена и прочим категориям, не относящимся к майским указам. Это работники бюджетной сферы, такие как ветеринары, сотрудники пожарной охраны, авиалесоохраны, сферы социальной защиты, экономисты, бухгалтера, инженеры и другие. На эти цели из государственного бюджета республики будет направлено более 1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства республики Георгия Степанова.

Уточняется, что повышение коснется 24 тыс. работников квалифицированного труда с низкой заработной платой, не вошедших в майские указы.

Глава региона Айсен Николаев поручил региональному кабмину в первом квартале 2023 года принять решения по индексации заработной платы на уровень не меньше роста МРОТ.

В правительстве региона напомнили, что в феврале приняли постановление об увеличении фонда оплаты труда целевых категорий работников, определенных майскими указами президента. Это свыше 54 тыс. работников бюджетной сферы - учителя, воспитатели, педагоги, преподаватели вузов и ссузов, научные сотрудники, врачи, средний и младший медперсонал, соцработники, работники культуры.