15 марта, 04:46

В Норильске пассажиров доставляют в аэропорт на спецтехнике

Это связано с непогодой и введенным запретом на проезд автомобилей

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Пассажиров в аэропорт Норильска (Алыкель) из-за пурги доставляют на специальной технике. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба мэрии Норильска.

"Сегодня в 07:20 (03:20 мск) выехала колонна [спецтехники] в аэропорт (18 единиц) [за людьми]. <…> По мере необходимости и возможности дорожных условий будет формироваться повторная колонна", - пояснили в мэрии.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сегодня из-за непогоды задержан вылет одного рейса из Красноярска в Норильск. Два рейса из Красноярска в Норильск, задержанные 14 марта на сутки, вылетели в среду ночью.

В Норильске с 14 марта введено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и пурги. В городе ввели запрет на движение всех видов транспорта, кроме технологического, по автодороге в аэропорт. По данным Гидрометцентра, в Норильске температура воздуха минус 3 градуса, ливневый снег, ветер с порывами до 15 м/с. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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