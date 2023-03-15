В Подмосковье студенты медколледжа могут заключить целевой договор на работу в больнице

С начала года почти 200 студентов заключили целевые договоры с областными больницами

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Студенты медицинского колледжа в Московской области могут заключить целевой договор на трудоустройство в одну из подмосковных больниц после окончания обучения. В рамках заключенного договора будущий медработник получает от больницы стипендию во время обучения, а после выпуска трудоустраивается в медучреждение работать на срок не менее 3 лет, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Нам важно привлекать на работу в Подмосковье не только врачей, но и средний медицинский персонал. С начала года почти 200 студентов заключили целевые договоры с областными больницами. Это фельдшеры, медицинские сестры, акушеры и другие специалисты. После окончания обучения они придут работать в наши медицинские организации", - цитирует пресс-служба слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Желающие воспользоваться данной мерой поддержки студенты могут обратиться в кадровую службу больницы, с которой хотят заключить подобный договор, или в администрацию областного медколледжа.