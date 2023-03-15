ВЦИОМ: почти две трети семей в России владеют одним или несколькими автомобилями

Согласно опросу, доля семей, которые владеют автомобилями отечественного производства, сократилась до 37%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Количество российских семей, владеющих одним или несколькими личными автомобилями, составляет 63%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Две трети российских семей владеют одним или несколькими личными автомобилями (63%): за прошедшие 15 лет уровень автомобилизации повысился, семей, где есть автомобиль, стало больше на 22 п. п. (40% в 2008 г.). Семей, владеющих одним автомобилем, стало больше на 9 п. п. (46% в 2023 г. против 37% в 2008 г.), 17% сообщили, что в их семье два и более автомобиля, что на 14 п. п. больше по сравнению с 3% в 2008 году", - говорится сообщении.

Согласно данным ВЦИОМ, за последние 15 лет россияне стали активно "пересаживаться" на иномарки. В 2023 году количество иномарок в личном пользовании россиян увеличилось до 72%, что на 36 п. п. больше по сравнению с 36% в 2008 году. При этом доля семей, которые владеют автомобилями отечественного производства, сократилась с 64% в 2008 году до 37% в 2023 году.

"В 2023 году о намерении приобрести автомобиль заявили 25% россиян, что на 11 п.п. больше, чем в 2008 г. (14%). Покупка авто чаще рассматривается не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе в 2-3 года", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что среди целей покупки личного авто у россиян превалируют цели, указывающие, что автомобиль - это не роскошь, а средство передвижения, помощник. Около 32% опрошенных рассказали, что автомобиль им нужен "для своих нужд", еще 23% сказали, что автомобиль для них - средство передвижения.

Об опросе

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 18 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.