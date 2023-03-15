Епархия РПЦ в Армении подала в Минюст документы для ее регистрации

Решение об учреждении епархии в Армении Священный синод Русской православной церкви принял в октябре 2021 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Епархия Русской православной церкви в Армении подала в министерство юстиции страны документы для ее государственной регистрации, которая, как ожидается, произойдет до середины апреля. Об этом сообщили в среду ТАСС в Ереванско-Армянской епархии РПЦ.

Временно управляющим Ереванско-Армянской епархией является патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. Решение об учреждении епархии в Армении было принято Священным синодом Русской православной церкви в октябре 2021 года.

"Cдали документы на регистрацию. По закону Армении процедура занимает до одного месяца", - сообщили ТАСС в епархии.

Митрополит Леонид несколько дней назад посетил Армению. В воскресенье он совершил богослужение в Ереване, пообщался с духовенством и верующими, а в понедельник встретился с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II.

Ранее Гарегин II приветствовал открытие в Армении представительства Русской православной церкви, при этом он констатировал, что, "к сожалению, этот вопрос затягивается". В свою очередь митрополит Леонид после поездки в страну написал в своем телеграм-канале, что, "наконец, спустя долгое время, удалось привести к общему знаменателю устав епархии с учетом Конституции Республики Армения".