Ко Дню Победы в Москве запустили народный марафон "Вспомним всех поименно"

Его проводит столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей совместно с некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы и некоммерческий фонд "Международные интеграционные технологии" ко Дню Победы запустили народный марафон "Вспомним всех поименно". Об этом сообщили в среду в оргкомитете проекта "Многонациональная Победа" и конкурса историй в альманах "Незабытые истории Победы".

"В столице 15 марта стартует приуроченный ко Дню Победы марафон "Вспомним всех поименно". Его проводит столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей совместно с некоммерческим фондом "Международные интеграционные технологии", - значится в сообщении.

Для участия в марафоне в срок до 9 мая нужно в своем аккаунте во "ВКонтакте" поделиться фотографией времен Великой Отечественной войны из семейного альбома, написать историю человека или события, запечатленного на ней, и поставить хештеги: #вспомнимвсехпоименно, #многонациональнаяпобеда, #марафонпобеды2023, чтобы организаторы марафона смогли найти по ним публикацию. Авторы постов, набравших наибольшее количество лайков, получат памятные дипломы от Героев России на церемонии награждения, которая состоится 18 мая в Музее Победы на Поклонной горе.

О новых проектах

"Также в преддверии Дня Победы по уже сложившейся традиции в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" пройдет виртуальная выставка "Многонациональная Победа". Ее герои - участники Великой Отечественной войны - представители разных народов нашей страны. Посетители выставки узнают о самоотверженных подвигах Героев Советского Союза: русского - артиллериста Бориса Краснова, недавно отпраздновавшего 100-летний юбилей, белоруски - партизанки Веры Хоружей, грека - морского пехотинца Федора Котанова, эвенка - связиста Иннокентия Увачана, кумыка - танкиста Эльмурзы Джумагулова, француза - летчика-истребителя Андрэ Жака, казашки - пулеметчицы Маншук Маметовой и других", - добавили в оргкомитете.

Марафон "Вспомним всех поименно" и виртуальная выставка о героях Великой Отечественной войны - часть полиформатного проекта "Многонациональная Победа". Сейчас в рамках проекта проходит конкурс лучших рассказов в народный альманах "Незабытые истории Победы". Чтобы стать участником конкурса, необходимо прислать рассказ о героях войны разных национальностей, межнациональной дружбе и взаимопомощи (от 2 тыс. до 3,5 тыс. знаков с пробелами), обязательно сопроводив его архивными фотографиями, а также другой дополнительной информацией (биографическими данными, сведениями о наградах, письмами и воспоминаниями участников войны). Истории принимаются до 9 мая по электронной почте pomnimpobedu@mail.ru.

Также москвичи и жители других регионов страны могут поделиться историями о подвигах участников СВО для сборника "Zа Родину". Истории о героизме, межнациональной дружбе участников СВО - представителей разных национальностей (не менее 2 тыс. знаков с пробелами), фотографии, информацию о наградах нужно отправить до 9 мая на электронную почту zarodinu240222@mail.ru. Сборники будут презентованы и подарены авторам на торжественном мероприятии 18 мая в Москве. Познакомиться с героями виртуальной выставки и их подвигами, а также узнать всю информацию о ходе проекта "Многонациональная Победа" можно в группах в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".