На Ставрополье впервые за два года зарегистрировали случай кори

Заболевание обнаружили у прибывшей на отдых туристки

СТАВРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. В Ставропольском крае у прибывшей на отдых туристки лабораторно подтвердили корь, сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю. Этот случай заболевания стал первым в регионе за последние два года.

"В марте 2023 года в крае зарегистрирован <…> лабораторно подтвержденный случай кори у жительницы одного из субъектов Российской Федерации, прибывшей на отдых в санаторно-курортное учреждение, сведения о прививках у заболевшей отсутствовали", - говорится в сообщении.

Ранее глава краевого Минздрава Владимир Колесников сообщал журналистам, что в предыдущие два года в регионе не было зарегистрировано ни одного случая кори. После выявления заболевания специалисты управления Роспотребнадзора по краю организовали противоэпидемические мероприятия.

"Ставропольский край в силу своего расположения, интенсивной миграции населения, в том числе в регионе Кавказских Минеральных Вод, относится к субъектам высокого риска, как по завозу кори, так и ее распространению, вследствие наличия групп риска среди детей и взрослых, не иммунных к кори", - пояснили в управлении.

В пресс-службе отмечают, что единственным эффективным средством защиты от кори является иммунизация. Ранее сообщалось, что холдинг "Нацимбио" (входит в Ростех) направит в российские регионы 800 тыс. доз монокомпонентной вакцины против кори для проведения дополнительной вакцинации непривитых и не болевших ранее граждан. Общероссийская вакцинация против кори начнется 3 апреля и продлится до конца 2023 года.