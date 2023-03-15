Суд отказал православному активисту взыскать с Киркорова 1 рубль за его клип с крестом

Адвокат Александр Добровинский ранее заявил, что его клиент не согласен с обвинениями активистов в оскорблении чувств верующих

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы отклонил иск православного активиста к Филиппу Киркорову с требованием компенсации морального вреда за оскорбление религиозных чувств из-за музыкального клипа певца, в котором он использовал крест. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"По исковому заявлению Феодориди Михаила Федоровича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании 1 миллиона рублей в качестве денежной компенсации причиненного морального вреда был принят отказ от иска в части взыскания 999 тыс. 999 рублей. Решением суда в иске о взыскании 1 рубля в качестве морального вреда было отказано", - сказали в пресс-службе.

Ранее представитель Киркорова Александр Добровинский заявил журналистам, что его клиент не согласен с обвинениями активистов в оскорблении чувств верующих. По словам Добровинского, номер с крестом, где артист поднимается на крест и преклоняет колено, был задуман как поклонение Марии Магдалине.