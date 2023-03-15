Россия прекратила участие в Европейской научно-технической программе "Эврика"

Уведомить председателя и руководителя секретариата ассоциации об этом поручено Минпромторгу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выходе России из Европейской научно-технической программы "Эврика". Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Министерства промышленности и торговли РФ, согласованное с Министерством иностранных дел РФ, Министерством финансов РФ и Министерством юстиции РФ, о выходе РФ из Европейской научно-технической программы "Эврика", - говорится в документе. Прежнее постановление правительства РФ от 25 апреля 2011 года об участии в данной программе признано утратившим силу.

Минпромторгу поручается уведомить председателя и руководителя секретариата ассоциации "Эврика" о выходе России из программы.

Европейская научно-техническая программа "Эврика" была запущена в 1985 году для повышения эффективности научно-технического и экономического сотрудничества государств-участников. Россия присоединилась к программе в 1993 году.