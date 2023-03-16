В новосибирском вузе прокомментировали вручение студентам повесток для явки в военкомат

Как заявили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, работа является плановой, а явка может быть необходима, чтобы актуализировать данные

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Новосибирский государственный технический университет НЭТИ выдал 32 студентам повестки в военкомат, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза.

"Новосибирский государственный технический университет НЭТИ обязан оповещать студентов о вызовах (повестках) военных комиссариатов. Оповещение происходит через Центр информатизации университета и личный кабинет студента. Повестка может быть вручена студенту для актуализации данных в военном комиссариате, медицинского освидетельствования призывной комиссией, для уточнения сведений воинского учета либо для прохождения воинской службы. На сегодняшний день 32 студента из 13 тыс. получили повестки", - говорится в сообщении.

В военном комиссариате по Иркутской области агентству сообщили, что в регионе сейчас повестки не рассылаются даже для уточнения данных.

Накануне новостной портал НГС сообщил, что оповещения о повестках начали приходить учащимся в личный кабинет на сайте вуза. В вузе назвали эту работу плановой.

Ранее власти Воронежской, Пензенской и Липецкой областей сообщили о вручении повесток для проверки данных воинского учета в военкоматах регионов.