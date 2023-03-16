16 марта, 08:16,
обновлено 16 марта, 08:19
Пандемия COVID-19

В России за сутки выявили 13 009 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 13 009 случаев заражения коронавирусом
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Из-за болезни умерли 38 человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 009, летальных исходов из-за ковида - на 38. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 12 046 случаев заражения и 32 смерти, всего с начала пандемии - 22 467 942 и 396 734 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 360 против 14 089 днем ранее, до 21 817 461.

За сутки в РФ госпитализировали 1 403 заболевших против 1 691 днем ранее (снижение на 17%). Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах и уменьшилось в 48, в 7 субъектах ситуация не изменилась. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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