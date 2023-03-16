Росздравнадзор изучит данные о катетере для лечения, из-за которого мог пострадать ребенок

В Свердловской области ранее возбудили уголовное дело из-за фрагмента катетера, оставшегося в теле ребенка

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Росздравнадзор проводит работу по данным экспертизы качества, эффективности и безопасности катетера, фрагмент которого остался в теле новорожденного. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения проводится работа по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, на основании которых будет принято соответствующее регуляторное решение о дальнейшем обращении медицинских изделий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В январе в Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за фрагмента катетера, оставшегося в теле ребенка.

Ранее территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области отобрал образцы медицинских изделий, при использовании которых произошел инцидент. Их направили в экспертную организацию для проведения экспертизы и испытаний их эффективности, качества и безопасности. Также в июле и октябре 2022 года ведомство приостановило использование партий катетеров.